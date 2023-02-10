شوشا تستضيف فعاليات مكرسة لعادات وتقاليد شعوب العالم التركي

باكو، 10 فبراير (أذرتاج)

ستنظم في مدينة شوشا فعاليات مكرسة لعادات وتقاليد شعوب العالم التركي.

أفادت أذرتاج ان القرار بهذا الشأن جاء في خطة الفعاليات التي صادق عليها مجلس الوزراء الاذربيجاني حول إعلان مدينة شوشا "عاصمة ثقافة العالم التركي لعام 2023".

من المقرر ان تعرض الألعاب الرياضية القديمة لشعوب العالم التركي وفي الوقت ذاته تنظم أيام الطهي في مدينة شوشا خلال هذه السنة.

كذلك يتوقع تنظيم سفرات للرحالة والمدونين وغيرها من الأشخاص المعروفين في مجال السياحة الثقافية والنشطة من دول العالم التركي خلال هذه الفترة.