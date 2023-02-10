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    ثقافة


    شوشا تستضيف معسكرا دوليا للشباب

    ١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٤]
    شوشا تستضيف معسكرا دوليا للشباب

    باكو، 10 فبراير (أذرتاج)

    سينظم في مدينة شوشا معسكر دولي للشباب "ورشة عمل شوشا"، ذلك في إطار الفعاليات المتعلقة بإعلان مدينة شوشا "عاصمة ثقافة العالم التركي".

    أفادت أذرتاج ان القرار بهذا الشأن جاء في خطة الفعاليات التي صادق عليها مجلس الوزراء الاذربيجاني حول إعلان مدينة شوشا "عاصمة ثقافة العالم التركي لعام 2023".

    كُلفت الممثلية الخاصة للرئيس الاذربيجاني في محافظة شوشا ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة وإدارة محمية مدينة شوشا الحكومية بتنظيم هذه الفعالية خلال السنة.

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