شوشا تستضيف مؤتمرين علميين دوليين في هذا العام

باكو، 11 فبراير (أذرتاج)

سينظم في هذا العام بمدينة شوشا مؤتمران دوليان في موضوعي "احمد بيك اغا اوغلو والعالم التركي" و"شوشا في تاريخ العالم التركي".

أفادت أذرتاج ان القرار بهذا الشأن جاء في خطة العمل المعدة بمناسبة اعلان مدينة شوشا "عاصمة ثقافة العالم التركي لعام 2023".

كذلك من المقرر عقد ندوة علمية في موضوع "قره باغ وشوشا في مصادر القرون الوسطى والبحوث العلمية المعاصرة" وعرض الفيلم الوثائقي "اسطورة خاري بلبل" في شوشا.

كُلفت أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ووزارة العلم والتعليم ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية ومكتب الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في محافظة شوشا بتنظيم هذه الفعاليات المزمع انعقادها خلال هذا العام.