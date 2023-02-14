برويز شاهبازوف: زاد إنتاج الكهرباء في أذربيجان بنسبة 7.7 %

باكو، 14 فبراير، (أذرتاج)

زاد إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 7.7 في المائة، ليصل الى 2755.9 مليون كيلوواط / ساعة في يناير من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف.

وأشار الوزير إلى أن حجم تصدير الطاقة الكهربائية بلغ 512.6 مليون كيلوواط / ساعة، بينما وصل حجم استيرادها الى 10.8 مليون كيلوواط / ساعة.