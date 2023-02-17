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    علم وتعليم


    ندوة في أستانا في موضوع "التعاون والتكامل الاقتصادي في العالم التركي"

    ١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٨]
    ندوة في أستانا في موضوع

    باكو، 17 فبراير (أذرتاج)

    أطلقت أمانة منظمة الدول التركية والأكاديمية التركية الدولية ندوة في موضوع "التعاون والتكامل الاقتصادي في العالم التركي" في استانا في 17 فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الخبراء سيناقشون خلال يومين سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدان الشقيقة. كما ستشهد الندوة تبادل الآراء حول إمكانية الشراكة الاقتصادية بين البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية وامكانيات انشاء شبكات مراكز مشتركة لدراسة السياسة الاقتصادية للعالم التركي.

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