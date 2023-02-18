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    علم وتعليم


    خبراء عالميون معروفون في هندسة الزلازل يجتمعون في باكو

    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٤]
    خبراء عالميون معروفون في هندسة الزلازل يجتمعون في باكو

    باكو، 18 فبراير (أذرتاج)

    ستستضيف باكو عاصمة أذربيجان مؤتمرا دوليا في موضوع "المنشآت المعاصرة المقاومة للزلازل" في 28-26 ابريل، ذلك بتنظيم جامعة الهندسة الانشائية الأذربيجانية.

    أفادت أذرتاج ان المؤتمر سيجمع تحت سقفه علماء وخبراء من تركيا واليابان وإيطاليا وانجلترا وكندا والولايات المتحدة الامريكية والبرتغال والدنمارك وغيرها من البلدان.

    ويهدف المؤتمر الى التحول الى منصة لمناقشة المسائل الجوهرية والتطبيقية المتعلقة بالأبحاث الزلزالية.

    ستقدم في المؤتمر أبحاث علمية في مجال تحليل المنشآت والهياكل المقاومة للزلازل وتصميمها.

    يجرى ارسال التقارير الى عنوان البريد الالكتروني  [email protected]  حتى 17 مارس. قبول التقارير والأبحاث من أذربيجان للمؤتمر مجانا.

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