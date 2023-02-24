أذربيجان: 23 إصابة بكورونا في 23 فبراير

باكو، 24 فبراير، (اذرتاج)

سجلت 23 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و16 حالة تعافي و3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 23 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و449 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و183 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و111 مريض منهم ويستمر علاج 155 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1293 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و518 ألف و721 فحص.