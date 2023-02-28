بحث مشاركة الشركات البولندية في مشاريع الطاقة المتجددة في المناطق المحررة

باكو، 28 فبراير، (أذرتاج)

التقى مدير الوكالة الحكومية لمصادر الطاقة المتجددة التابعة لوزارة الطاقة الأذربيجانية جاود عبدلايف مع السفير البولندي رافال بوبورسكي.

أفادت وكالة أذرتاج أن جاود عبدلايف قال إن العلاقات بين أذربيجان وبولندا مستمرة بنجاح في مختلف المجالات. وقال إن أذربيجان لديها إمكانيات كبيرة للطاقة المتجددة وأن المشاريع العملاقة يتم تنفيذها في هذا الاتجاه.

وتم خلال الاجتماع تقديم معلومات عن الأعمال التي ستُنظم في مجال الطاقة المتجددة في المناطق المحررة من الاحتلال. تم استعراض فرص المشاركة والتعاون للشركات البولندية في هذه المشاريع.

وأشار السفير إلى أن بولندا مستعدة لتبادل خبرتها ومقترحاتها في مجال الطاقة المتجددة مع أذربيجان.