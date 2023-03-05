أذربيجان شاركت في منتدى الخطاطين الدولي في دوشنبه

باكو، 5 مارس (أذرتاج)

انعقد في عاصمة طاجكستان دوشنبه المنتدى الدولي في موضوع "فن الخط للشعب الطاجكي والتراث الكتابي للشرق".

افادت أذرتاج ان الهدف من المنتدى هو تبليغ فن الخط لشعوب طاجكستان والشرق والرروائع النفيسة المحتفظة في مكتبات العالم والمؤسسات العلمية والمتاحف.

أجريت في إطار المنتدى مناقشات ونظم معرض لنماذج من فن الخط. عرضت فيه الاعمال اليدوية للخطاطين المعاصرين من طاجكستان واذربيجان وافغانستان والصين وجمهورية كوريا وايران.

شارك علماء من اذربيجان وروسيا وفرنسا وبريطانيا العظمى وكازاخستان في المنتدى عبر الاتصال المرئي وتحدثوا عن تاريخ فن الخط وحاضره.

شارك في المنتدى عن اذربيجان الخطاط الأذربيجاني المعروف وعضو الاتحاد الاذربيجاني للرسامين وفائز المسابقات الدولية ياور أسدوف. ألقى بحثا عن "دور دين الاسلام في تطوير فن الخط".

ستنشر مواد المائدة المستديرة المقامة في اطار المنتدى في موقع culcooperation-tj.com.