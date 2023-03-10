رئيس رصد الزلازل: من غير المتوقع قريبا زلزال مدمر في أذربيجان

باكو، 10 مارس، أذرتاج

قال قربان يتيرميشلي المدير العام لهيأة رصد الزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية في لقاء منعقد مع طلبة في جامعة باكو الحكومية انه من غير المتوقع في الأيام القريبة زلزال مدمر في أذربيجان.

وأوضح يتيرميشلي أن رصد الزلازل يسجل نظاميا وقوع زلازل مختلفة الدرجات وهذه ليست بمخيفة.

وأضاف أن البلد واقع في منطقة زلزالية معلنا عن أن اكثر المناطق المهددة بالزلزال في البلد هي منحدرات جنوبية من القوقاز الكبرى وأراضي محافظات شاماخي وإسماعيلي وقوبا وخاتشماز وغيرها.