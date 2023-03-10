مناقشة آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان والجزائر
AzerTAg.az
١٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٢٦]
باكو، 10 مارس، (أذرتاج)
التقى وزير العلم والتعليم الاذربيجاني أمين أمرلاييف مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى البلد عبد الوهاب عثمان.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة أنه خلال اللقاء شكر السفير على الفرصة التي أتيحت لـ3 مواطنين جزائريين للدراسة في أذربيجان ضمن منحة التعليم التي أسستها الحكومة الأذربيجانية لمواطني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما تمت مناقشة آفاق التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان والجزائر.
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