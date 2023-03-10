بحث التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وروسيا

باكو، 10 مارس (أذرتاج) في لقاء جمعه وزير التعليم الاذربيجاني ايمين امر الايف مع سفير روسيا ميخائيل شفيدكوي في مقر الوزارة، نوقشت الوضع الحالي للعلاقات في مجال التعليم بين أذربيجان وروسيا وآفاق التعاون.

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