سجاجيد أذربيجان تعرض في الولايات المتحدة الامريكية

باكو، 11 مارس (أذرتاج)

بناء على اتفاق التعاون بين جمعية "اذرخالتشا" الأذربيجانية لصناعة السجاجيد وغرفة التجارة الامريكية الأذربيجانية، ستنظم معرض وسوق سجاجيد أذربيجان في واشنطن والولايات الأخرى.

سينظم اول معرض للسجاد في قاعة معارض مكتب غرفة التجارة الأذربيجانية الامريكية في 27 مارس عام 2023. نظرا لكثرة عدد النساء في مجال صناعة السجاد، أعلنت عمدة مدينة واشنطن ماريل باوزر أيام 31-27 مارس "أسبوع تعزيز المرأة في القرى وتمكينهن" في اطار "شهر تاريخ المرأة" المعلن في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الامريكية.