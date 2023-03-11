زين العابدين تاقييف مؤسس اول مدرسة بنات في الشرق الإسلامي اليونسكو تغرد في تويتر بمناسبة ذكرى مرور مئتي سنة من ميلاده

باكو، 11 مارس (أذرتاج) غردت اليونسكو في صفحتها الرسمية في تويتر بمناسبة ذكرى مرور مئتي سنة من ميلاد الحاج زين العابدين تاقييف رجل اعمال الخير ومؤسس اول مدرسة للبنات في الشرق الإسلامي. أفادت أذرتاج ان التغريدة تشيد باسهاماته الكبيرة في تثقيف الشعب الاذربيجاني.

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