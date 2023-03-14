مجموعة اشعار الشاعر الاذربيجاني (القرن 16) تصدر في الولايات المتحدة الامريكية

باكو، 14 مارس (أذرتاج)

صدرت في الولايات المتحدة الامريكية مجموعة أشعار يوسف اوستاجلو جاوشلو الشاعر الاذربيجاني الذي عاش في القرن السادس عشر ميلاديا.

أفادت أذرتاج نقلا عن الأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم ان أشعار الشاعر طبعت على أساس المخطوطات المحتفظة في مكتبة المتحف البريطاني في لندن وجامعة فردوس وجامعة طهران. يظهر أثر نوائي وفضولي على اشعار يوسف اوستاجلو جاوشلو الذي كان واليا في تبريز خلال سنتي 1573-1571 في عهد الشاه طهماسب الأول.

أعد الكتاب الباحث من جنوب أذربيجان فيروز رفاهي، وكتب المقدمة الدكتور باشا كريموف المدير التنفيذي لمعهد المخطوطات لدى الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم.