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    أذربيجان: دخول فصل الربيع فلكياً يوم 21 مارس

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٣]
    أذربيجان: دخول فصل الربيع فلكياً يوم 21 مارس

    باكو، 15 مارس (أذرتاج)

    هذا العام يدخل فصل الربيع فلكياً في أذربيجان بالتوقيت المحلي عند الساعة 01:24:24 في 21 مارس الجاري.

    ستنتقل الشمس في هذا اليوم من نصف الكرة السماوية الجنوبي الى نصف الكرة السماوية الشمالي. ستتواجد الشمس في نقطة تقاطع مسار الشمس مع خط الاستواء السماوي وهذا وقت تساوي الليل والنهار (الاعتدال الربيعي).

    يذكر ان طول فصل الربيع سيكون 92 يوما و17 ساعة و33 دقيقة و23 ثانية.

    يجب الذكر ان يوم الاعتدال الربيعي يصادف في 19 مارس 20 مرة وفي 20 مارس 78 مرة و21 مارس مرتين في القرن الواحد والعشرين.

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