تلميذتان أذربيجانيتان تلتحقان بدراسة باكالوريوس بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
AzerTAg.az
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
باكو، 15 مارس (أذرتاج)
التحقت التلميذتان فيدان قارايفا ودنيز ستارلي بدراسة درجة باكالوريوس بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الامريكية.
أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة العلم والتعليم ان فيدان قاراييفا تلميذة مدرسة الفيزياء والرياضيات وعلوم الكمبيوتر بمدينة باكو فازت مرارا في الاولمبيادات المحلية والدولية في الرياضيات. أما تلميذة مدرسة وقف الديانة التركي بباكو دنيز ستارلي فإنها فازت مرارا المركز الأول في الاولمبيادات المحلية والدولية في الكيمياء.
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