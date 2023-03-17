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    ثقافة


    مهرجان سوق "بقلاوا بازار" في باكو يستقبل زواره في 19 مارس

    ١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٣٨]
    مهرجان سوق

    باكو، 17 مارس (أذرتاج)

    سينظم في باكو مهرجان سوق "بقلاوا بازار" لبيع المشغولات اليدوية في 19 مارس.

    أفادت أذرتاج انه ستعرض خلال المهرجان الشموع والكتب والمشغولات اليدوية وكذلك حلويات تقليدية لعيد نيروز.

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