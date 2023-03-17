مهرجان سوق "بقلاوا بازار" في باكو يستقبل زواره في 19 مارس
AzerTAg.az
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٣٨]
باكو، 17 مارس (أذرتاج)
سينظم في باكو مهرجان سوق "بقلاوا بازار" لبيع المشغولات اليدوية في 19 مارس.
أفادت أذرتاج انه ستعرض خلال المهرجان الشموع والكتب والمشغولات اليدوية وكذلك حلويات تقليدية لعيد نيروز.
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