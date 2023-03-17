افتتاح مهرجان بغداد للزهور على أرض متنزه الزوراء ببغداد

باكو، 17 مارس (أذرتاج)

افتتح أمين بغداد عمار موسى، مساء اليوم الخميس، مهرجان بغداد الدولي للزهور بنسخته الثانية عشرة على أرض متنزه الزوراء في بغداد وبمشاركة عربية ودولية.

وقال موسى في كلمته ان المهرجان تنظمه أمانة بغداد سنويا منذ عام 2009 وبمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة وعشرات الشركات والمكاتب والمشاتل الزراعية المختصة في زراعة وإنتاج الزهور، حسبما أفادت وكالة الانباء العراقية.

وأضاف موسى أن" عاصمتنا الحبيبة بغداد اعتادت منذ سنوات خلت على الاهتمام بالزهور وعالمها الجميل والساحر وأصبح لزاما على أمانتها أن تقيم المهرجانات والمعارض المحلية والدولية، وكذلك نحرص على المشاركة في المهرجانات المماثلة الخاصة بالزهور في عدد من الدول التي تقام فيها مثل هذه الأعراس الربيعية والخريفية من أجل إشاعة ثقافة الجمال، على اعتبار أن الزهور تمثل رسالة إنسانية عابرة للقارات لا تحدها حدود".