في اليوم العالمي للمسرح.. الإيسيسكو تدعو إلى تضافر الجهود لتعزيز حضور (أبو الفنون)

باكو، 27 مارس (أذرتاج)

يحتفل العالم في السابع والعشرين من مارس كل عام باليوم العالمي للمسرح، الذي يعد فرصة لتسليط الضوء على هذا الفن العريق (أبو الفنون) بشتى أشكاله وأنواعه، لما يمثله من مصدر للإلهام، وقدرة على إقامة حوار مثمر بين مختلف الثقافات والحضارات حول العالم، وفتح آفاق التعلم والمعرفة للجميع.

وتغتنم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) هذه المناسبة للتأكيد على التزامها بدعم الفن المسرحي، من خلال مبادرات خاصة بالتنمية المسرحية الفنية، حيث إن المسرح جزء من التراث غير المادي، والإرث الحضاري الذي يعكس قيم الانتماء والمواطنة، وهو مرآة لثقافة الدمج والعمل الجماعي والحوار والانفتاح على الثقافات الأخرى. وفي هذا السياق، تدعو الإيسيسكو إلى تضافر الجهود لضمان استمرارية هذا الفن، الذي يواجه صعوبات كثيرة منها نقص الموارد والمنافسة الشرسة من المنصات الكثيرة التي أوجدتها التكنولوجيا الحديثة.

وفي إطار ما توليه الإيسيسكو من اهتمام كبير للفن بشكل عام، ولفن المسرح بشكل خاص، نشرت المنظمة مجموعة من الإصدارات العلمية، وعقدت عددا من الندوات والدورات التدريبية، للمساهمة في تعزيز حضور الفن المسرحي بدولها الأعضاء، وكان آخرها دورة تدريبية حول التقنيات الجديدة في مجال الأداء المسرحي، انعقدت في جزر القمر خلال شهر فبراير الماضي، لدعم فنون المسرح العربي هناك.

وتجدد الإيسيسكو، في اليوم العالمي للمسرح، تأكيدها على مواصلة دعم دولها الأعضاء، من أجل استثمار المواهب والكفاءات البشرية لتعزيز الفن المسرحي الراقي، وتوصي بدعم المسرح والفنانين لوجستيا وماديا، والحفاظ على حقوقهم وعلى حقوق الملكية الفكرية، والتوفيق بين ثقافة الفن المسرحي والتعليم، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل المسرحي، إضافة إلى توظيف المسرح لتعزيز التماسك المجتمعي، وحفظ الأعمال المسرحية من خلال الأرشفة المستندة على أحدث الوسائل التكنولوجية.