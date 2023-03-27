افتتاح معرض ثقافة وتاريخ الصين في متحف الفنون الجميلة
AzerTAg.az
٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٣٤]
باكو، 27 مارس (أذرتاج)
سيفتتح معرض التراث الثقافي والتاريخ الصيني في متحف الفنون الجميلة الاذربيجاني في 29 مارس، برعاية وزارة الثقافة والمتحف وجمهورية الصين الشعبية.
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