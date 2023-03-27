افتتاح معرض ثقافة وتاريخ الصين في متحف الفنون الجميلة

باكو، 27 مارس (أذرتاج) سيفتتح معرض التراث الثقافي والتاريخ الصيني في متحف الفنون الجميلة الاذربيجاني في 29 مارس، برعاية وزارة الثقافة والمتحف وجمهورية الصين الشعبية.

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