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    علم وتعليم


    لقاء مع نائب وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي في جامعة آدا

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٣٤]

    باكو، 4 أبريل (أذرتاج)

    في لقائه مع نائب وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ايدموندو جيريلي في 3 أبريل، تحدث رئيس جامعة "آدا" حافظ باشايف عن الاعمال المقامة في مجال تأسيس مشروع الجامعة الإيطالية الأذربيجانية والمخططات المقبلة وأشار الى النشاط المشترك مع الجامعات الإيطالية الشريكة في إنجاب اختصاصيين وكوادر في المجالات المختلفة.

    أكد نائب الوزير الإيطالي ان هذا المشروع والتعاون في مجالي الثقافة والتعليم يكتسب أهمية للعلاقات بين البلدين، مشيدا بدور جامعة آدا في تبادل المعارف والتجارب.

    بعد اللقاء، تعرف الضيف الإيطالي برفقة رئيس الجامعة حافظ باشايف على سير اعمال انشاء الدامعة الإيطالية الأذربيجانية داخل مجمع جامعة آدا.

    يجب الذكر ان المبادرة عن انشاء الجامعة الإيطالية الأذربيجانية تأتي من طرف الرئيس إلهام علييف. ان الاتفاق عن انشاء هذه الجامعة تم التوصل اليه اثناء زيارة رئيس أذربيجان الى جمهورية إيطاليا عام 2020. وتم التوقيع على اتفاقيات في التعاون الأكاديمي بين جامعة آدا والجامعات الإيطالية في روما في 1 سبتمبر عام 2022. سيتم تطبيق البرنامجين الاولين لدرجة الماجيستر ابتداء من شهر سبتمبر عام 2023. في 25 ابريل الحالي، سينفذ بالتعاون مع جامعة آلما ماتر بولونيا أول برنامج شهادة مشتركة قصير الأمد حول إدارة الزراعة والنظام الغذائي.

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