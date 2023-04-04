بعد توقف دام 3 أعوام...انطلاق فعاليات معرض السياحة والرحلات الدولي الاذربيجاني

باكو، 4 ابريل (أذرتاج)

افتتح اليوم 4 ابريل معرض السياحة والرحلات الدولي الأذربيجاني في دورته الـ19 (“AITF 2023”) ، بعد توقف دام 3 سنوات بسبب جائحة كورونا بمشاركة أكثر من 50 شركة ممثلة لـ 15 دولة وممثلي الصناعات السياحية والمنظمات السياحية الوطنية والإقليمية والهيئات الحكومية.

أفادت أذرتاج ان بلغاريا تشارك بصفة الراعية العامة للمعرض الذي تنظمه شركة Caspian Event Organisers. وأوزبكستان بلد شريك في المعرض.

تشارك في المعرض، الى جانب أذربيجان، شركات من بيلاروس وبلغاريا والتشيك وجورجيا وسويسرا وكوبا وبولندا واوزبكستان وروسيا وسلوفانيا وتونس وغيرها من البلدان في أجنحتها الوطنية.

ستستمر فعاليات المعرض حتى 6 أبريل.

إن معرض السياحة والرحلات الدولي الاذربيجاني أصبح وجهة مفضلة للشركات والمكاتب السياحية من كل أنحاء العالم ومنصة عالمية للترويج والاطلاع على مستجدات الصناعات السياحية.