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    علم وتعليم


    معهد الأدب في أذربيجان يصدر كتابا عن الشاعر الهندي المسلم للقرون الوسطى أمير خسرو دهلوي

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٤]
    معهد الأدب في أذربيجان يصدر كتابا عن الشاعر الهندي المسلم للقرون الوسطى أمير خسرو دهلوي

    باكو، 4 أبريل (أذرتاج)

    أصدر معهد نظامي كنجوي للأدب لدى الأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم كتابا حول الشاعر الهندي المسلم أمير خسرو دهلوي (1325-1253). طبع الكتاب في اسم "أمير خسرو دهلوي".

    أفادت أذرتاج ان الكتاب طبع تحت إشراف الأكاديمي عيسى حبيب بايلي. صاحب "المقدمة" أ.د. امام فيردي حميدوف.

    يتحدث الكتاب عن عصر الشاعر امير خسرو دهلوي وحياته ومصنفاته. ألف دهلوي قصائده متأثرا بإبداعات الشاعر الاذربيجاني الشهير نظامي كنجوي ولاسيما قصائده الخمس (خمسة).

    يتضمن الكتاب ابحاثا عن مختلف مراحل حياة وابداع الشاعر كتبها العلماء الاذربيجانيون امام فيردي حميدوف وكونول حاجييفا ونوشابه آراسلي وزهراء الله فيردييفا ووفاء حاجييفا وبصيرة عزيز علييفا.

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