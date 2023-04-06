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    علم وتعليم


    وضع قائمة الأغاني الداعية لما هو مضاد للقيم الوطنية الأخلاقية

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٦]
    وضع قائمة الأغاني الداعية لما هو مضاد للقيم الوطنية الأخلاقية

    باكو، 6 أبريل، أذرتاج

    وضع مركز المراقبة لدى لجنة لغة الدولة قائمة الأغاني الداعية لما هو مضاد للقيم الوطنية الأخلاقية من استخدام العادات الضارة ونهج الحياة السيئ والسلوكيات الأخرى المخالفة لها وكذلك تشجع على الأعمال العدوانية.

    وجاء في صفوف الأغاني والمغنين المدرجة في كتاب "أغانينا في مرآة المراقبة" الصادر عن المركز أسماء ذاع صيتها في أوساط الجيل الشاب ومنهم أصحاب الحسابات ذات العدد الكبير من المتابعين في شبكات التواصل الاجتماعي ومنها الأغاني التي نشرت عليها وخاصة على اليوتيوب نشرا غير قانوني.

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