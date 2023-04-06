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    علم وتعليم


    باكو تستضيف مؤتمرا دوليا في موضوع "قضايا اللوجيستية والتحكم والتشغيل في ممر النقل بين الشرق والغرب"

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٤٣]
    باكو تستضيف مؤتمرا دوليا في موضوع

    باكو، 6 أبريل (أذرتاج)

    سينعقد في باكو المؤتمر الدولي الثاني PLMO 2023 بالصيغتين الحضورية والافتراضية في موضوع "قضايا اللوجيستية والتحكم والتشغيل في ممر النقل بين الشرق والغرب" في الفترة من 24 الى 26 مايو، ذلك برعاية معهد النظم الإدارية لدى وزارة العلم والتربية وجامعة سيليزيا البولندية للتكنولوجيا وجامعة طشقند للنقل وجامعة جورجيا للتكنولوجيا.

    من المتوقع ان يشارك في المؤتمر علماء من بولندا وإيطاليا وجورجيا وألمانيا وأوكرانيا ورومانيا وليتوانيا وبلغاريا واوزبكستان وكازاخستان وغيرها من البلدان.

    يهدف المؤتمر الى الجمع بين ممثلي مؤسسات البحث العلمي والجامعات والمنظمات الدولية والقطاعات العامة والخاصة لمناقشة القضايا العلمية والعملية الناشئة في سلسلة التموين لنقل الشحن عبر ممر النقل بين الشرق والغرب.

    ممر النقل "الشرق والغرب" جزء لا يتجزأ من برنامج "طريق الحرير" التاريخي ومبادرة تطلب تطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي. ان الممر بين الشرق والغرب يعزز التبادل الثقافي والتواصل والتنمية الاقتصادية بين البلدان الأعضاء، كذلك يهدف الى تحسين الممرات النقلية والاقتصادية والطرق التجارية، وانشاء طرق تجارية جديدة. كذلك يعتبر ممر الشرق والغرب أقصر طريق تجاري يربط أوروبا بالصين.

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