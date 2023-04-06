افتتاح معرض صور نباتات القرآن الكريم في لندن

باكو، 6 أبريل (أذرتاج)

افتتح معرض لوحات رسم نباتات القرآن الكريم في حديقة كيو غاردين للنباتات في لندن، كنتيجة للتعاون الذي استمر لمدة 6 سنوات بين العالمة الباكستانية شاهنه غضنفر ونظيرته النيوزلندية سيو فيكيسون.

نقلت وكالة أذرتاج عن صحيفة Arabnews ان لوحات 25 نباتا مذكورا في المصحف المقدس تعرض في قاعة رسم سيرفود بحديقة النباتات. رسمتها العالمة والرسامة النيوزلندية.

قالت شاهنه غضنفر انها راجع الى المصادر الآرامية والعبرية والعربية والسامية الأخرى والنصوص المسمارية عند دراسة كتاب "نباتات القرآن الكريم: التاريخ والثقافة". وكان الهدف من هذا التوغل العلمي استكشاف تاريخ النباتات المذكورة في القرآن.

بدورها قالت سيو فيكيسون ان شغفها بدراسة نباتات القرآن الكريم ظهر عند زيارته جامع الشيخ زايد في ابوظبي. اضافت ان صور النباتات المرسومة على جدران الجامع اثار انتباهها وإعجابها. بعد ذلك قررت السفر الى الصحاري والجبال في الامارات العربية المتحدة وسلطة عمان لاستشاف أنواع نادرة من النباتات.

يضم المعرض عدداً من الصور لبعض النباتات الاستوائية مثل العود، والكافور، والورْس وغيرها من النباتات، وعددا من أنماط النباتات الصحراوية والأشكال الجمالية للنباتات بوجه عام.

الى جانب ذلك، تعرض في قاعة الرسم "شيرلي سيرفود" لوحتان شهيرتان للرسامة الباكستانية الأصل الأمريكية الجنسية المعاصرة آنيلا قيوم آغا. موضوع اللوحتين مختلف عن نباتات القرآن، لكنه يتناغم مع الموضوع العام وهو الدعوة الى حماية النباتات النادرة التي تضمحل نتيجة التغير المناخي في العالم. إن لوحتها المدهشة في عنوان "كل الأزهار للنساء" تحتوي على زخارف مستخدمة في الفنون الإسلامية والعمران الإسلامي.