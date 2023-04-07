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    نائب وزير الثقافة: أكثر من 300 أثر تاريخي ثقافي خاص بشعب أذربيجان دمرت تدميرا في أراضي أرمينيا

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:١٦]
    نائب وزير الثقافة: أكثر من 300 أثر تاريخي ثقافي خاص بشعب أذربيجان دمرت تدميرا في أراضي أرمينيا

    باكو، 7 أبريل، أذرتاج

    قال النائب الأول لوزير الثقافة عادل كريملي في كلمة ألقاها في الاجتماع التاسع للجان الوطنية للدول الأعضاء في تركصوي لدى اليونسكو، المنعقد بتنظيم مشترك عن جانب الجنة الوطنية لجمهورية أذربيجان في اليونسكو والمنظمة الدولية للثقافة التركية (تركصوي) وجامعة آدا ومعهد التنمية والدبلوماسية بالجامعة إن آثارنا التاريخية الثقافية الواقعة في أراضي أرمينيا الحالية دمرت تدميرا واستبدلت أسماء مناطق أذربيجان التاريخية.

    وأوضح كريملي أن أكثر من 300 أثر تاريخي ثقافي خاص بشعب أذربيجان في أراضي أرمينيا دمرت تدميرا نظاميا مشددا على تطبيق ازدواجية المعايير من جانب المنظمات الدولية تارة للأسف.

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