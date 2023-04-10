عقد المهرجان الثقافي الاوكراني الاذربيجاني الأول في باكو

باكو، 10 ابريل (أذرتاج) سيقام في باكو مهرجان "فيسنيانكا" الثقافي الاوكراني الاذربيجاني الأول. أفادت أذرتاج انه ستقام في إطار المهرجان سوق الفصح ومنتجات كرافت الخيرية وحفل موسيقي وورش عمل وفصول تدريب ومعرض الصور ومعرض الألبسة الشعبية باللغات الأذربيجانية والاوكرانية والانجليزية. سيقام المهرجان في فندق "لاندمارك باكو" من الساعة 12:00 الى الساعة 18:00 في 15 أبريل.

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