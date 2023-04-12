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    علم وتعليم


    بحث العلاقات في التعليم بين أذربيجان وفرنسا

    ١٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٤٩]
    بحث العلاقات في التعليم بين أذربيجان وفرنسا

    باكو، 12 أبريل (أذرتاج)

    ناقش وزير العلم والتربية الاذربيجاني إمين امرلايف في لقائه مع السفيرة الفرنسية الجديدة آن بوايو، الوضع الحالي للعلاقات في التعليم بين أذربيجان وفرنسا وآفاق التعاون، بحسب ما أفادت وكالة أذرتاج.

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