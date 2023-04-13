جامعة "آدا" الأذربيجانية: انتهاء برنامج تدريب سنوي لأمناء عامين للجان الوطنية لدى اليونسكو

باكو، 13 أبريل (أذرتاج)

انتهى في 12 أبريل برنامج التدريب المقام برعاية جامعة "آدا" واللجنة الوطنية لجمهورية أذربيجان لدى اليونسكو ومعهد التنمية والدبلوماسية (في جامعة آدا). شارك في برنامج التدريب الأمناء العامون من اللجان الوطنية لدى اليونسكو، لكل من بينين والنيجر وتوغو وبروكينا فاسو وغينيا والغابون وجيبوتي وكوت دي فوار وجمهورية كونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية.

قدم نائب رئيس جامعة "آدا" ومدير معهد التنمية والدبلوماسية فارض اسماعيلزاده ومستشارته آيجون حاجييفا وكذلك الأمين العام للجنة الوطنية الأذربيجانية لدى اليونسكو سيمور فتحعلييف شهادات للمشاركين.

أعرب فارض اسماعيلزاده عن ثقته في ان يشارك المشاركون انطباعاتهم عن برنامج التدريب مع امانة اليونسكو وزملائهم من البلدان الافريقية الأخرى.

يجب الذكر ان الهدف من البرنامج هو تطوير علاقات التعاون بين أذربيجان والبلدان الافريقية في إطار اليونسكو. تعرف المشاركون على التراث الثقافي والتاريخ لاذربيجان وزاروا المتاحف والأماكن التاريخية في باكو وشوشا.

في اطار البرنامج، في 4 ابريل استقبل وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف الضيوف وناقش معهم المسائل المتعلقة بالتعاون في اطار اليونسكو.

في 5 ابريل، جرى لقاء بين رئيس لجنة العلاقات الدولية والبرلمانية لدى المجلس الوطني صمد سيدوف ونائبة رئيس اللجنة سفينج فتحعلييفا وتعرفوا على عمل البرلمان الاذربيجاني.

في لقاء مع وزير العلم والتربية ايمين امرلايف في 10 أبريل، تعرف المشاركون في التدريب على معلومات عن نظام التعليم في أذربيجان.