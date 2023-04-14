انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ10 في "ألبانيا القوقازية: حياتها الدينية والاجتماعية" في باكو

باكو، 14 أبريل، أذرتاج

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الـ10 في موضوع "ألبانيا القوقازية: حياتها الدينة والاجتماعية" في باكو يوم 14 ابريل بتنظيم مشترك من جانب مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية ومعهد التاريخ باسم باكو خانوف لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية وصندوق دعاية القيم المعنوية والطائفة الألبانية الأودية المسيحية.

ويستهدف تنظيم المؤتمر إلى تشكيل مناقشات علمية مثمرة عبر جمع الممثلين المرموقين في دراسة الألبانية العالمية حيث يشمل المؤتمر الدولي مواضيع مهمة ومنها الأديان ما قبل المسيحية في ألبانيا القوقازية والمسيحية والحضارة الإسلامية وخصائص الحياة الاجتماعية. وتنظم حلقات نقاش في "الجغرافيا التاريخية. الأهالي والحياة الاجتماعية" و"ألبانيا القوقازية في الفترة ما قبل المسيحية والمسيحية" و"ألبانيا القوقازية: المتوازيات الجغرافية والحياة الاقتصادية والثقافية" و"ألبانيا القوقازية: المعابد والآثار" وغيرها بحضور العلماء والباحثين والخبراء والمتخصصين من تركيا وكوريا الجنوبية وروسيا وإيطاليا وألمانيا وجورجيا وبريطانيا العظمى والنرويج وليتوانيا.

ولغات المؤتمر التي تعقد في شكل هجين هي الأذربيجانية والإنجليزية والروسية.

يذكر أن أذربيجان تلعب دور مركز العالم للدراسة الأساسية والنظامية للتراث التاريخي والعرقي والثقافي لالبانيا القوقازية التي شغلت مكانة خاصة في حياة المنطقة خلال مدة ألف سنة وخلفت تراثا تاريخيا مهما وظهر نتيجة لتدقيق ودراسة هذا التراث مجال العلم الدراسات الألبانية وهي قيد التطور اليوم.