رئيس الطائفة الدينية: الأرمن لا كنيسة ولا آثر لهم في أذربيجان

باكو، 14 أبريل، أذرتاج

قال رئيس الطائفة الدينية الألبانية الأودية المسيحية روبيرت موبيلي في تصريح إن أذربيجان ولا سيما قره باغ فيها تراث ألبانيا الغني وتقع في تلك الأراضي آثار تاريخية وكنائس مسيحية وان أذربيجان وريث هذا التراث الثقافي وورثة الكنيسة الألبانية هي الطائفة الدينية الألبانية الأودية وتسعى أرمينيا إلى تقديم هذا التاريخ كأنه لها ولكنهم لا كنيسة ولا أثر لهم في أذربيجان.

وأوضح موبيلي أن نماذج التراث الثقافي المسيحي المذكور خاصة بالكنيسة الألبانية مؤكدا على أن هذا التأريخ ترك لأذربيجان تراثا غنيا ويجب أن نعيد بناء الكنيسة الألبانية في أذربيجان لي تستعيد الحقيقة التاريخية.

وقال إن الطائفة الدينية الألبانية الأودية تلقى دعما وتأييدا اليوم من جانب لجنة الدولة للعمل مع الطوائف الدينية ومركز باكو الدولي للتعددية الثقافية وصندوق حيدر علييف ومواطن عادي في أذربيجان علما بأن أكبر دعم نلقاه من الرئيس إلهام علييف.

وأضاف أن الرئيس إلهام علييف قد أعلن في زيارته قره باغ عن إعادة بناء الكنائس الألبانية. ويزور أعضاء الطائفة الكنائس الواقعة في الأراضي المحررة زيارة كثيرة والغرض هو إبراز موجودية ورثة تلك الكنائس وهذا الوريث هي أذربيجان.