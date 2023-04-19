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    كسوف هجين للشمس في 20 أبريل

    ١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
    كسوف هجين للشمس في 20 أبريل

    باكو، 19 أبريل، (اذرتاج)

    ستشهد الكرة الأرضية في 20 أبريل نوعا نادرا من الأحداث الفلكية يسمى الكسوف الشمسي الهجين، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد شماخي للفيزياء الفلكية الحامل اسم نصر الدين توسي لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

    يحدث الكسوف الشمسي الهجين ما بين الكسوف الكلي والكسوف الحلقي مع سباق ظل القمر فوق الأرض.

    هذه الظاهرة الطبيعية ستبدأ في الساعة 05.34 بتوقيت باكو وستنتهي في الساعة 10.59 في 20 أبريل. سيستمر الكسوف حوالى 5 ساعات و25 دقيقة وستكون عند أقصى مستوى في الساعة 08:16.

    سيكون هذا الكسوف متاحا أمام الناس في جنوب شرق آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ والمحيط الهندي وأنتاركتيكا.

    ولا يمكن رؤيته في أذربيجان.

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