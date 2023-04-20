باكو تستضيف المؤتمر الدولي في موضوع "المنشآت المعاصرة المقاومة للزلازل"

باكو، 20 أبريل (أذرتاج)

ستستضيف باكو عاصمة أذربيجان مؤتمرا دوليا في موضوع "المنشآت المعاصرة المقاومة للزلازل" (AERS 2023) في 28-26 ابريل، ذلك بتنظيم جامعة الهندسة الانشائية الأذربيجانية وبدعم وزارة العلم والتربية ولجنة الدولة الأذربيجانية للهندسة العمرانية وبناء المدن.

أفادت أذرتاج ان المؤتمر سيجمع تحت سقفه علماء وخبراء من تركيا واليابان وإيطاليا وانجلترا وكندا والولايات المتحدة الامريكية والبرتغال والدنمارك وغيرها من البلدان.

ويهدف المؤتمر الى التحول الى منصة لمناقشة المسائل الجوهرية والتطبيقية المتعلقة بالأبحاث الزلزالية.

ستقدم في المؤتمر أبحاث علمية في مجال تحليل المنشآت والهياكل المقاومة للزلازل وتصميمها. سيتمكن الحضور من الاستماع الى كلمات وأبحاث سيلقيها كل من الأستاذ في معهد طوكيو للتكنولوجيا ورئيس جمعية العزل الزلازلي اليابانية آكيرا وادا في موضوع " مرفق تجربي ديناميكي للعزل الزلزالي وأجهزة التخميد" واستاذ جامعة اريزونا الامريكية تريبيكرام كوندو في موضوع "التطورات الحديثة في الاختبار غير المتلف وتكنولوجيا مراقبة السلامة الهيكلية" واستاذ جامعة بريتيش كولومبيا الكندية مدير مركز البحث الزلزالي كارلوس فينتورا واستاذ جامعة بوغاز ايجي التركية مصطفى ارديك ومدير مركز Casaccia الإيطالية للبحوث الأستاذ باولو كليمينتي واستاذ جامعة اورتا دوغو التقنية التركية هالوك سوجوا وغلو وغيرهم من العلماء البارزين في هذا المجال.