برنامج منحة دراسية في سلوفاكيا

باكو، 28 أبريل (أذرتاج)

أعلنت جمهورية سلوفاكيا برنامج منحة دراسية للسنة الدراسية 2024-2023.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة العلم والتربية الأذربيجانية ان المنحة مخصصة للدراسة في مستوى الباكالوريوس والماجستر في جامعات سلوفاكيا.

سيستمر التسجيل في برنامج المنحة الدراسية حتى 5 مايو.

يمكن التعرف على المعلومات الإضافية في موقع الوزارة في اطار البرنامج.