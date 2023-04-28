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    علم وتعليم


    برنامج منحة دراسية في سلوفاكيا

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٧]
    برنامج منحة دراسية في سلوفاكيا

    باكو، 28 أبريل (أذرتاج)

    أعلنت جمهورية سلوفاكيا برنامج منحة دراسية للسنة الدراسية 2024-2023.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة العلم والتربية الأذربيجانية ان المنحة مخصصة للدراسة في مستوى الباكالوريوس والماجستر في جامعات سلوفاكيا.

    سيستمر التسجيل في برنامج المنحة الدراسية حتى 5 مايو.

    يمكن التعرف على المعلومات الإضافية في موقع الوزارة في اطار البرنامج.

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