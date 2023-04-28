برنامج منحة دراسية في سلوفاكيا
AzerTAg.az
٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٧]
باكو، 28 أبريل (أذرتاج)
أعلنت جمهورية سلوفاكيا برنامج منحة دراسية للسنة الدراسية 2024-2023.
أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة العلم والتربية الأذربيجانية ان المنحة مخصصة للدراسة في مستوى الباكالوريوس والماجستر في جامعات سلوفاكيا.
سيستمر التسجيل في برنامج المنحة الدراسية حتى 5 مايو.
يمكن التعرف على المعلومات الإضافية في موقع الوزارة في اطار البرنامج.
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