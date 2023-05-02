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    ثقافة


    باكو تستضيف مؤتمرا علميا في موضوع "الحوار بين الحضارات والهوية الاثنية"

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٠٧]
    باكو تستضيف مؤتمرا علميا في موضوع

    باكو، 2 مايو (أذرتاج)

    سيقام مؤتمر علمي في موضوع "الحوار بين الحضارات والهوية الاثنية" في متحف السجاد الوطني الاذربيجاني في 6-5 مايو، ذلك تكريسا للذكرى المئوية للزعيم القومي للشعب الاذربيجاني حيدر علييف، بحضور رؤساء المتاحف والباحثين من أذربيجان وتركيا وجورجيا وكازاخستان وهنغاريا واوزبكستان وبولندا ورومانيا وكوريا الجنوبية واليابان.

    أفادت أذرتاج نقلا عن المتحف ان المؤتمر سينظم برعاية وزارة الثقافة ومتحف السجاد الوطني الاذربيجاني وبدعم اللجنة الوطنية الأذربيجانية لدى اليونسكو ومعهد يونس امره بباكو.

    سيستمع الحضور الى أبحاث في مواضيع "دور الزعيم القومي حيدر علييف في إحياء القيم المعنوية الوطنية" و"التنوع الاثني والحوار بين الحضارات" و"دور المتاحف الاثنوجرافية في تطوير الحرف الشعبية" و"انعكاس الثقافة الاثنية في عصر العولمة" و"ثقافة الحفلات التقليدية لدى المجموعات العرقية المحلية".

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