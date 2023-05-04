سماكة الثلج في قريز تبلغ 5 سم

باكو، 4 مايو، (اذرتاج)

وفقا لمعلومات دائرة الأرصاد الجوية الوطنية التابعة لوزارة البيئة والموارد الطبيعية اعتبارا من 4 مايو الساعة 09:00، استمرت الأحوال الجوية غير المستقرة في البلاد وسقطت أمطار غزيرة في بعض الأماكن، وكانت شديدة وغزيرة في الشمال والمناطق الشرقية وتساقطت الثلوج في المناطق الجبلية.

أفادت وكالة اذرتاج انه نتيجة تساقط الثلوج في المناطق الجبلية للجمهورية، بلغت سماكة الثلوج في قرية قيريز 5 سم.

هبت الرياح الشمالية الغربية في 3 مايو وزادت إلى 16 مترا في الثانية في نخجوان و17 مترا في الثانية في باكو وشبه جزيرة أبشرون.

لوحظ الضباب في داشكسن وقويقول وشمكير وزاقاتالا وشاكي وشاماخي وقاخ وقريز وجويشاي وليريك وبيلاسوفار.

كانت درجة حرارة الهواء الدنيا 13-15 درجة مئوية في باكو وشبه جزيرة أبشيرون و4-9 درجة مئوية ساخنة في ناخجوان و1-4 درجة مئوية في المناطق الجبلية. وتصل إلى 5 درجات مئوية في الصقيع في المناطق المرتفعة، حتى 12 درجة مئوية ساخنة في مناطق آران.