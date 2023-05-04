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    علم وتعليم


    غدا أول خسوف للقمر في 2023

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٢]
    غدا أول خسوف للقمر في 2023

    باكو، 4 مايو، (أذرتاج)

    تشهد الكرة الأرضية يوم الجمعة حدوث أول خسوف للقمر في 2023، وهو خسوف شبه ظلي للقمر، سيؤثر على أنحاء متفرقة من العالم، وكشف معهد البحوث الفلكية تفاصيل خسوف القمر عام 2023.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد نصر الدين الطوسي للفيزياء الفلكية بمحافظة شاماخي التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ان أول الظاهرة الفلكية ستبدأ في الساعة 19:14 في 5 مايو وستنتهي في الساعة 23:31 بتوقيت باكو.

    ستشاهد سكان أذربيجان الخسوف القمري الأول في الساعة 19:38 و

    ويُمكن رؤية الظاهرة الفلكية في جنوب وشرق قارة أوربا وقارة أستراليا ومعظم قارة أسيا وقارة أفريقيا والمحيط الباسفيكي والمحيط الأطلنطي والمحيط الهندي.

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