ناخجيوان تستضيف معرض الكتب الأول في 14-13 مايو

باكو، 11 مايو (أذرتاج) سيقام في مدينة ناخجيوان معرض الكتب الأول تكريسا للذكرى المئوية للزعيم القومي حيدر علييف في 14-13 مايو. ستنظم على هامش المعرض لقاءات مع المؤلفين والقراء.

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