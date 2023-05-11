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    ثقافة


    ناخجيوان تستضيف معرض الكتب الأول في 14-13 مايو

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٢:٥‎٢]
    ناخجيوان تستضيف معرض الكتب الأول في 14-13 مايو

    باكو، 11 مايو (أذرتاج)

    سيقام في مدينة ناخجيوان معرض الكتب الأول تكريسا للذكرى المئوية للزعيم القومي حيدر علييف في 14-13 مايو.

    ستنظم على هامش المعرض لقاءات مع المؤلفين والقراء.

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