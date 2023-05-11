ناخجيوان تستضيف معرض الكتب الأول في 14-13 مايو
AzerTAg.az
١١.٠٥.٢٠٢٣ [١٢:٥٢]
باكو، 11 مايو (أذرتاج)
سيقام في مدينة ناخجيوان معرض الكتب الأول تكريسا للذكرى المئوية للزعيم القومي حيدر علييف في 14-13 مايو.
ستنظم على هامش المعرض لقاءات مع المؤلفين والقراء.
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