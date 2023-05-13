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    ثقافة


    ممثلو إيكوموس يزورون المدينة القديمة في باكو

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٢:٠٨]

    باكو، 13 مايو (أذرتاج)

    أقيمت في باكو ندوة دولية تحت عنوان "تعزيز مهارات المتخصصين المهنيين في مجال التراث العالمي"، برعاية الوكالة الأذربيجانية للسياحة والمجلس العالمي للمعالم والمواقع (إيكوموس) لدى اليونسكو واللجنة الأذربيجانية الوطنية لدى إيكوموس.

    أفادت أذرتاج ان مشاركي الندوة من خبراء إيكوموس ومن إسرائيل وتركيا وبلغاريا وسلوفينيا وروسيا ورومانيا ومولدوفا وجورجيا وباكستان وكازاخستان واوزبكستان ومصر وعمان وغيرهم من البلدان زاروا "إيتشري شهر" المدينة القديمة المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

    اطلع الضيوف على وضع المعالم التاريخية في المدينة القديمة ومسائل صونها وترميمها.

    يجب الذكر ان الخبراء والمتخصصين في التراث الثقافي من 17 بلدا جاءوا الى باكو لأول مرة، وبدعوة منظمة ايكوموس.

    أجرى المشاركون تبادل الآراء والخبرات حول القواعد والإجراءات لمعاهدة التراث العالمي ومعايير اليونسكو لاختيار الأراضي التراثية العالمية والتأثيرات السلبية والتداعيات على إدارة تلك الأراضي.

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