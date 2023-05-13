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    وعاء برونزي - نموذج نادر بين معروضات متحف التاريخ الاذربيجاني

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٣٧]
    وعاء برونزي - نموذج نادر بين معروضات متحف التاريخ الاذربيجاني

    باكو، 13 مايو (أذرتاج)

    سيعرض وعاء برونزي وهو النموذج التاريخي النادر في معروضات المتحف الوطني للتاريخ الاذربيجاني.

    أفادت أذرتاج نقلا عن مدير قسم المتحف ناسر قولوزاده قوله ان الناس استخدموا الاوعية المصنوعة من البرونز بشكل واسع منذ العصور القديمة. اما الوعاء البرونزي المعروض فيعود تاريخه الى نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الأولى قبل الميلاد.

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