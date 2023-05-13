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    علم وتعليم


    تلاميذ المدارس الأذربيجانية ينجحون في أولمبياد البلقان للرياضيات

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
    تلاميذ المدارس الأذربيجانية ينجحون في أولمبياد البلقان للرياضيات

    باكو، 13 مايو (أذرتاج)

    نظمت النسخة الأربعين لأولمبياد البلقان للرياضيات في مدينة أنطاليا التركية من 8 الى 13 مايو.

    أفادت وكالة الانباء الأذربيجانية أذرتاج نقلا عن وزارة العلم والتربية ان الفريق الاذربيجاني المكون من 6 تلاميذ حصل على ميدالية فضية وبرونزية و3 جوائز تحفيزية في الأولمبياد.

    يجب الذكر ان تلاميذ المدارس الأذربيجانية حصلوا على ميدالية ذهبية و17 فضية و36 برونزية بشكل اجمالي منذ بدء مشاركتهم في أولمبياد البلقان للرياضيات عام 2007.

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