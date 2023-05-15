إنشاء موقع إلكتروني جديد لوكالة الترجمة التابعة لمركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني

باكو، 15 مايو (أذرتاج)

أنشئ موقع إلكتروني (adtm.az) لوكالة الترجمة التابعة لمركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني، وذلك للتنظيم السليم لأعمال الترجمة في البلاد، وتحسين جودة خدمة الترجمة.

يسهل هذا الموقع الاستخدام من الخدمات المهنية في مجالات مختلفة كشتى أنواع من الترجمة، وصياغة النصوص، وخدمات الطباعة التي تلبي أحدث المتطلبات، والتصميم، وتصميم المواقع الإلكترونية بالإضافة إلى أنه يقدم معلومات مفصلة عن أنشطة الوكالة، كما يوفر فرصا كبيرة لترجمة اختصاصية للوثائق الرسمية، والنصوص والمواد الاصطلاحية المحددة (الطبية، والقانونية، والتقنية، والعلمية، والفنية، وما إلى ذلك) والمواقع الإلكترونية، وصفحات ويكيبيديا إلى اللغات الإنجليزية، والأذربيجانية، والألمانية، والروسية، والعربية، والإسبانية، والتركية، والبرتغالية، واليونانية، والأوكرانية، والعبرية، والإيطالية، والجورجية، ويتيح إمكانية نشرها بجودة عالية.