"كتاب الزهور" للشاعرة الأذربيجانية ناتاوان ادرج في سجل "ذاكرة العالم" لليونسكو

باكو، 20 مايو (أذرتاج)

تمت المصادقة على ترشيح "كتاب الزهور" للشاعرة الأذربيجانية من قره باغ خورشيدبانو ناتاوان - ألبوم أبيات مصورة، قدمته أذربيجان لدورة 2022-2023 من السجل الدولي لذاكرة العالم، خلال الدورة 216 للمجلس التنفيذي لليونسكو المنعقدة في مدينة في باريس بفرنسا.

ان ألبوم الاشعار المصور الوحيد الذي وصل الى أيامنا هذه من تراث الشاعرة الشهيرة. تم جمع هذا الألبوم المكون من 227 صفحة عام 1886.

خورشيدبانو ناتاوان شاعرة شهيرة للأدب الأذربيجاني في القرن التاسع عشر (1832-1897)، آخر وريث لأمراء قره باغ، الذي قدم مساهمة كبيرة في الحياة العامة والتنمية الثقافية لأذربيجان. في القرن التاسع عشر في أوروبا، أُجبرت الكاتبات على استخدام أسماء مستعارة من الرجال لنشر أعمالهن بسهولة، بينما ترأست ناتاوان مجلسا أدبيا في بلد في الشرق الإسلامي. حصلت النساء على مكانة عالية في الأسرة في أذربيجان، وكانت شخصية ناتاوان نموذجا للمرأة الأذربيجانية.

أطلِق السجل لأول مرة في عام 1997، وهو عبارة عن قائمة للتراث الوثائقي ذي الأهمية العالمية. ويهدف إلى زيادة الوعي بين الجمهور ومؤسسات الذاكرة والجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن الحاجة إلى خلق بيئة سياسية داعمة لحماية التراث الوثائقي وتعزيزه والوصول إليه والاستفادة منه ككل.