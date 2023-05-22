اغلاق باب التسجيل للمشاركة في مسابقة عزف المقام الدولية

باكو، 22 مايو (أذرتاج)

انتهى تسجيل المرشحين من العالم في مسابقة عزف المقام التي ستقام في إطار مهرجان المقام الدولي السادس "عالم المقام" في الفترة من 18 إلى 25 يونيو في باكو عاصمة أذربيجان.

أفادت أذرتاج ان برنامج مهرجان المقام الدولية، الذي تنظمه مؤسسة حيدر علييف ووزارة الثقافة بدعم من وزارة العلوم والتربية، والمعهد الموسيقي الوطني الأذربيجاني أيضًا مسابقة المقام الدولية. وسيمثل بلدنا في المسابقة الفائزون في مسابقة المقام الوطنية. وسيشارك في المسابقة حوالي 30 ممثلاً عن الصين وإيران وإسرائيل وأوزبكستان وتركيا إلى جانب المطربين الأذربيجانيين.

ستقام مسابقة الموسيقى في الفترة من 19 إلى 22 يونيو. سيتم تكريم الفائزين في اليوم الأخير من المهرجان، في 25 يونيو ، في حفل ختامي في مبنى أوركسترا الدولة الأذربيجانية المحترفة التي تحمل اسم مسلم ماجوماييف.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الحالي لمهرجان المقام الدولي السادس يتميز بتنوعه. في إطار المهرجان، ستنظم حفلات موسيقية في باكو وأغجابيدي وشوشا.

يبدأ المهرجان الموسيقي في 18 يونيو بحفلات لفنان الشعب عليم قاسموف (في قصر حيدر علييف) وفنان الشعب أنور ساديقوف والفنان المكرم إميل أفراسياب (في المعهد الموسيقي الوطني).

ستباع تذاكر الحفلات الموسيقية في باكو قريبًا على موقع iTicket.az الإلكتروني وفي مكاتب التذاكر بالمدينة.