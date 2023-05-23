افتتاح مركز اللغة والثقافة العربية في جامعة أذربيجان للألسن سيخلق فرصا جديدة للطلاب

باكو، 23 مايو (أذرتاج)

التقى رئيس جامعة أذربيجان للألسن الأكاديمي كمال عبد الله مع سفير دولة الامارات العربية المتحدة محمد مراد البلوشي.

قيل في اللقاء ان خطوات مهمة قد اتخذت لافتتاح مركز اللغة والثقافة العربية لدى جامعة أذربيجان للألسن، حسب ما أفادت وكالة أذرتاج. بعد افتتاح المركز، سيزداد التعاون وسيكون اكثر مثمرا ستخلق فرص جديدة للطلاب.

قال كمال عبدالله ان "جامعة أذربيجان للألسن تعتبر إقامة علاقات بين الأساتذة والطلاب ونظرائهم العرب واحدا من المسائل المهمة لها. كذلك سنسعى الى إقامة علاقات بين مركز اللغة والثقافة العربية، الذي سيعمل على حساب امكانياتنا، والمدارس التي نتعاون معها في الأقاليم. نأمل ان تنفيذ المشاريع والفعاليات المنصوص عليها في المعاهدة التي وقعناها في اطار التعاون سيؤثر إيجابيا على تعزيز علاقاتنا وتطويرها".

من جانبه، أشاد السفير محمد البلوشي بالاهتمام الذي توليه الجامعة للغة العربية. تحدث السفير عن النتائج الإيجابية بعد اللقاء الأول في الجامعة معربا عن أمله في استمرار تطوير التعاون بشكل متزايد فيما بعد أيضا. وفي حديثه عن نشاط مركز اللغة والثقافة العربية، قال ان للطلاب والأساتذة امكانيات كبيرة.