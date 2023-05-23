  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين اذربيجان واليونيسف

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:٠٤]

    باكو، 23 مايو، (أذرتاج)

    التقى وزير العلم والتربية الاذربيجاني أمين أمرولاييف برئيس ممثلية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في أذربيجان أليكس هايكينز.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة انه خلال الاجتماع، تبادل الجانبان الآراء حول الوضع الحالي للتعاون بين أذربيجان واليونيسيف في مجال التعليم وآفاق التعاون الممكنة.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٢]
    افتتاح مركز اللغة والثقافة العربية في جامعة أذربيجان للألسن سيخلق فرصا جديدة للطلاب
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
    تلاميذ المدارس الأذربيجانية ينجحون في أولمبياد البلقان للرياضيات
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٣٧]
    وعاء برونزي - نموذج نادر بين معروضات متحف التاريخ الاذربيجاني
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٢]
    غدا أول خسوف للقمر في 2023
    بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين اذربيجان واليونيسف بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين اذربيجان واليونيسف بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين اذربيجان واليونيسف