بحث آفاق التعاون في مجال التعليم بين اذربيجان واليونيسف

باكو، 23 مايو، (أذرتاج) التقى وزير العلم والتربية الاذربيجاني أمين أمرولاييف برئيس ممثلية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في أذربيجان أليكس هايكينز. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة انه خلال الاجتماع، تبادل الجانبان الآراء حول الوضع الحالي للتعاون بين أذربيجان واليونيسيف في مجال التعليم وآفاق التعاون الممكنة.

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