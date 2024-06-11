دخول فصل الصيف في أراضي البلد

باكو، 11 يونيو، (اذرتاج)

دخل فصل الصيف فلكيا في أذربيجان عند الساعة 00:50:56 من يوم 21 من شهر يونيو الجاري.

قال مرصد شماخي للفيزياء الفلكية لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لمراسل أذرتاج ان الانقلاب الشمسي ظاهرة فلكية سنوية تحدث مرتين في العام، الأولى صيفًا في نصف الكرة الشمالي وتسمى انقلابا صيفيا ويوم الانقلاب الصيفي يكون أطول فترة نهار وأقصر فترة ليل في العام بأكمله.