بحث العلاقات السياحية بين أذربيجان وألبانيا

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

نوقشت تنمية العلاقات السياحية وفرص التعاون في لقاء منعقد بين رئيس وكالة الدولة للسياحة في أذربيجان فؤاد نقييف ووزير البيئة والسياحة الألبانية ميريلا كومبارو.

وقالت الوكالة في بيان إن اللقاء شهد تبادل وجهات نظر حول تعاون البلدين ضمن المنظمات الدولية ولا سيما منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود ومؤسسات الأمم المتحدة للسياحة.

كما بحث الجانبان في اللقاء مسائل فرص شراكة في مجالات التعليم السياحي وإعداد كوادر في مجال الخدمات السياحية والرابطات السياحية والقطاع الخاص.